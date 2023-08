Calciomercato Lazio, Di Marzio fa il punto su Kamada e Isaksen: i dettagli

Calciomercato Lazio, il giornalista ed esperto di calciomercato fa il punto della situazione riguardo Kamada e Isaksen

Il calciomercato della Lazio è in fermento, con Sarri che si aspetta nuovi innesti per il suo scacchiere per la stagione. Secondo quanto riporta Gianluca di Marzio, la situazione è la seguente ossia che per i biancocelesti è imminente l’arrivo di un doppio colpo ossia Kamada e Isaksen.

Per quanto riguarda l’ex Eintracht, il giornalista spiega che il calciatore è sbarcato a Roma ed è ormai prossimo a vestire la maglia biancoceleste ma prima dovrà svolgere le consuete visite mediche. Per quanto riguarda invece Isaksen, il calciatore è atteso nella capitale lunedì.