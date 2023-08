Calciomercato Lazio, Basic irremovibile: cosa filtra sul croato

Calciomercato Lazio, Toma Basic non cambia idea sul proprio futuro: il centrocampista vuole restare in biancoceleste

Come riferito dal Corriere dello Sport, se Marcos Antonio ha accettato il trasferimento al PAOK Salonicco, con le visite mediche fissate per oggi, la stessa cosa non si può dire per Toma Basic.

Il centrocampista, nonostante i forte interessamenti soprattutto dell’Augsburg, non ha intenzione di lasciare Formello: la permanenza è ormai certa.