Berardi-Lazio, contatto! Lotito vuole capire una cosa

Calciomercato Lazio, negli ultimi giorni i biancocelesti avrebbero avuto un contatto con Berardi: Lotito deve decidere una cosa

Il prossimo calciomercato Lazio sarà inevitabilmente influenzato dall’eventuale qualificazione in Champions League. Come riporta Il Messaggero, l’eventuale tesoretto permetterebbe a Lotito e Sarri di pianificare con più calma le mosse estive.

Negli ultimi giorni, in questo senso, ci sarebbe stato un contatto tra il club biancoceleste e Domenico Berardi, individuato da Sarri come obiettivo primario per rinforzare le corsie esterne. Lotito deve però fare una scelta, ovvero capire se investire parte degli introiti Champions sull’arrivo di un esterno o concentrare la quasi totalità del budget sul centravanti. Saranno settimane di riflessione.