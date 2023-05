Calciomercato Lazio, Sarri sincero: «Fosse per me prenderei subito loro due»

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri ha scherzato sulla prossima sessione estiva nella conferenza post Cremonese

Intervenuto in conferenza stampa dopo la gara vinta contro la Cremonese, Maurizio Sarri ha parlato così del calciomercato Lazio:

Sentiamo le idee e se siamo tutti con le stesse come lo scorso anno, si va avanti tranquillamente. Non ho intenzione di lasciare la Lazio, ma neanche di fare cose che non mi stanno più bene. Questa eventualità al momento è estremamente remota, so che non farà follie ma questo fa parte della storia della Lazio. Se Lotito desse retta a me si spenderebbe uno o due miliardi. Il primo assalto De Bruyne poi Haland. Il primo passo è avere la certezza su chi rimane, se non si fa questo per andar dietro al mercato si rischia di prendere giocatori inutili alla causa. Noi in certe zone di campo siamo corti o forti ma carenti in alcune caratteristiche

