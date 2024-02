Calciomercato Lazio, Clarke parla del possibile trasferimento: «Qua sono felice, ma quelle voci….» Le parole del giocatore del Sunderland

Vicinissimo ad approdare alla Lazio nell’ultima sessione di mercato, Jack Clarke, attaccante del Sunderland, ha parlato ai microfoni di The Standard, del suo possibile addio al club inglese:

«Onestamente, sono felice di essere qui, e mi sto ancora godendo ogni minuto con la maglia del Sunderland e per me, le cose che vengono dette all’esterno non sembrano disturbarmi. Finché arrivo ogni giorno e indosso la maglia del Sunderland sono felice»