Calciomercato Lazio, si comincia dalle cessioni: in tre verso l’addio

Il calciomercato della Lazio ruoterà ancora una volta attorno alle cessioni. In tre, come sottolineato da Il Corriere della Sera, sembrano essere a un passo dall’addio.

Si tratta di Escalante, Vavro e Jony. Il primo sarebbe vicinissimo all’Alaves. L’operazione potrebbe chiudersi già nelle prossime ore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche il futuro degli altri due potrebbe essere in Liga, anche se per l’esterno occorre tenere conto del contenzioso legato al suo addio al Malaga. Non resta che attendere come si evolveranno certe situazioni.