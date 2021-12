Calciomercato Lazio: La FIFA irrompe nel passaggio di Jony al Cadice

Si complica la cessione del terzino biancoceleste Jony Rodriguez, al Cadice. La causa sarebbe l’intromissione della FIFA

Come riporta il sito spagnolo elgoldigital.com, la FIFA si è intromessa nell’affare che porterebbe il classe 1991 in Spagna. Jony infatti deve risolvere prima dei problemi con il Malaga. Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore dovrà pagare circa 8 milioni di euro al suo ex club perché, secondo il presidente Al Thani, si è liberato praticamente a zero ma andando contro le clausole presenti sul suo contratto.