Calciomercato Lazio, intrecci a centrocampo. E spunta Djuricic

il centrocampo è un reparto sempre sotto osservazione in casa Lazio. Anche se il calciomercato biancoceleste ruota attorno ai big

Milinkovic e Luis Alberto. Sono senza dubbio questi i nomi attorno a cui ruoterà il calciomercato della Lazio e le mosse a centrocampo.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, per il serbo non sarebbero ancora arrivate offerte. Il Mago invece avrebbe assicurato che partirebbe solo in caso di un’offerta dalla Spagna, in particolar modo Siviglia. I nomi per sostituirli sembrerebbero essere prevalentemente due: Ilic e Denis Suarez. Occhio però anche a Torreira che sarebbe stato proposto. Il nome nuovo potrebbe essere Djuricic, che si svincola dal Sassuolo e che arriverebbe a zero. Ma tutto è legato a quei due.