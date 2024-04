Calciomercato Lazio, un centrocampista per Tudor: il nome arriva dalla Francia. I dettagli sulla possibile trattativa

Come riportato da l’edizione odierna de La Repubblica, si starebbe pensando già al mercato estivo in casa Lazio, con alcuni nomi già pronti per essere regalati al progetto di Igor Tudor.

Uno dei primi in lista per il centrocampo risponde a quello di Ibrahima Sissoko dello Strasburgo, in scadenza a giugno 2024. Il giocatore avrebbe già dato l’ok al suo entourage per il trasferimento nella Capitale.