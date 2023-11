Calciomercato Lazio: c’è un sogno per l’attacco ma l’Inter è in vantaggio. Il giocatore in questione è anche nel mirino dei nerazzurri

La Lazio ha messo nella lista dei desideri per il mercato di gennaio Andrea Colpani del Monza. Il giocatore però come riporta, Il Messaggero, è finito anche nel mirino dell’Inter che al momento sembrerebbe in netto vantaggio su di lui. Vedremo una volta aperta la sessione di calciomercato cosa accadrà.