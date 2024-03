Calciomercato Lazio, Causio fa il nome di un biancoceleste per la Juve: «Da prendere subito»

Calciomercato Lazio, l’ex bianconero Franco Causio da il nome di un biancoceleste per la Juve: ecco cosa ha detto

Franco Causio, intervistato da Tuttosport, ha parlato del possibile arrivo alla Juve di Felipe Anderson, nome in uscita dal calciomercato Lazio visto il contratto in scadenza.



FELIPE ANDERSON JUVE – «Lo prenderei subito! Mi auguro la Juve possa chiudere per lui, resta uno dei pochi giocatori in Serie A in grado di saltare gli avversari con facilità e creare così superiorità numerica nella metà campo avversaria grazie ai suoi dribbling. Sarebbe un ottimo acquisto».