Calciomercato Lazio, su Cataldi TORNA un club di SERIE A: possibile offerta a breve! La POSIZIONE del giocatore

Calciomercato Lazio, su Cataldi torna ad interessarsi un club di Serie A: possibile offerta a breve per il centrocampista. Le ultime

Come svelato da Il Messaggero, in uscita dal calciomercato Lazio potrebbe esserci sempre Danilo Cataldi, che dopo la questione fascia da capitano non è più così sicuro di restare nonostante fosse proprio quella la sua volontà fino a qualche giorno fa.

Rinnovato l’interesse del Torino nei suoi confronti, con i granata che trattano la cessione di Ricci al Marsiglia, dalla quale contano di incassare almeno 20 milioni di euro. Subito dopo il club piemontese potrebbe venire a bussare proprio alle porte di Formello per il numero 32.