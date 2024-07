Calciomercato Lazio, AVVIATA la trattativa per Castrovilli: prima offerta biancoceleste per l’ex Fiorentina

Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio ha avviato la trattativa per Gaetano Castrovilli, centrocampista appena svincolatosi dalla Fiorentina. Il club biancoceleste ha presentato la prima offerta al calciatore e, anche se per il momento non ci sono accordi, l’operazione può procedere.

Quello di Castrovilli è un ritorno di fiamma per la Lazio. Infatti, già in passato era stato accostato alla società biancoceleste. Adesso, però, il centrocampista può veramente sbarcare nella Capitale.