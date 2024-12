Calciomercato Lazio, Castrovilli possibile addio: sondaggio di un club di Serie A

Calciomercato Lazio, una squadra di Serie A avrebbe effettuato un sondaggio per Gaetano Castrovilli

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Udinese avrebbe effettuato un sondaggio per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista non ha trovato molto spazio nella Lazio in questi mesi per diverse vicissitudini.

Nulla di concreto, ma dal futuro del classe 1997 passerebbe anche parte del calciomercato biancoceleste. Infatti qualora dovesse andare via si libererebbe un posto in lista per la Serie A anche per un over 22. Per questo si è paventata anche l’ipotesi di uno svincolo.