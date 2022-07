Calciomercato Lazio, capitolo cessioni: Jony verso la risoluzione contrattuale

Calciomercato Lazio: Jony verso la risoluzione contrattuale e Durmisi al Brondby. Mentre per Muriqi…

Sono tanti gli esuberi da piazzare e da cui ricavare un possibile tesoretto. La Lazio, dopo i colpi in entrata, opera in uscita: per Muriqi si aspetta ancora una mossa del Bruges, ma è pronta a riapre il dialogo con il Maiorca.

Come riporta il Corriere dello Sport, invece, Durmisi può tornare al Brondby in via definitiva mentre Jony dovrebbe scegliere la via della risoluzione contrattuale. Per Fares e gli altri ex Primavera nessuna ancora richiesta.