Calciomercato Lazio, Cancellieri in uscita? Interesse dell’Empoli sull’attaccante dei biancocelesti

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il mercato della Lazio si dovrà fare anche in uscita, piazzando magari due o tre esuberi.

Uno di questi è sicuramente Matteo Cancellieri, giocatore non sempre tra le prime scelte di Sarri. Sull’attaccante c’è forte l’interesse dell‘Empoli, che però lo vorrebbe prelevare soltanto in prestito, operazione non gradita dal club biancoceleste.