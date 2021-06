Calciomercato Lazio, dalla Germania: «Nessuna offerta per Brandt»

In casa Lazio continua a far parlare il nome di Julian Brandt: ecco le ultime indiscrezioni che giungono direttamente dalla Germania

L’interesse della Lazio per Brandt è ormai cosa nota e risaputa. L’offerta dei biancocelesti sembrerebbe essere quella di un prestito oneroso da 4 milioni con diritto di riscatto da 23 milioni.

In Germania però fanno sapere che i gialloneri non sembrerebbe aver al momento ricevuto alcun tipo di proposta. Come rivelato da quotidiano Ruhr Nachrichten, la situazione sarebbe in realtà abbastanza complicata. «Nonostante l’interesse segnalato dalla Lazio, il Borussia Dortmund non ha ricevuto finora alcuna richiesta per Julian Brandt. Un contratto in prestito sarebbe comunque fuori discussione, e il Borussia Dortmund prenderà in considerazione la vendita solo con un’offerta redditizia», questo quanto riportato dal quotidiano teutonico.