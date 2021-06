Calciomercato Lazio, si fa sul serio per Brandt. Pronta l’offerta al Borussia

Calciomercato Lazio, i biancocelesti fanno sul serio per Brandt. Secondo Nicolò Schira sarebbe pronta un’offerta al Borussia Dortmund

Il mercato della Lazio entra nel vivo, e dopo l’acquisto di Kamenovic e l’affare in dirittura per Hysaj i biancocelesti si apprestano a rinforzare anche il reparto d’attacco. Con Felipe Anderson sempre più orientato verso il ritorno nella Capitale, si guarda con insistenza in Bundesliga, dove Tare ha individuato in Julian Brandt il rinforzo giusto per Maurizio Sarri.

Secondo Nicolò Schira, sarebbe pronta un’offerta al Borussia Dortmund di 3-4 milioni per il prestito con diritto di riscatto fissato a 21-22 milioni. L’obbligo scatterà in caso di qualificazione alla Champions League 2022/2023.