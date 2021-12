Calciomercato Lazio, sfumato Botheim. Avanza Lasagna

Il calciomercato della Lazio sembra ora ruotare attorno al nome di un nuovo attaccante: ecco tutte le ultime

Botheim è ufficialmente sfumato. L’attaccante, spesso accostato alla Lazio nelle scorse settimane, sembrerebbe essere oramai a un passo dal Krasnodar.

Stando a quanto rivelato da Il Corriere dello Sport, in realtà i biancocelesti non avrebbero mai affondato il colpo. Ora l’attenzione potrebbe spostarsi su alcune alternative, tra cui quella che porterebbe a Kevin Lasagna. L’attaccante sarebbe stato proposto dal Verona, ma tutto dipende dalle cessioni, con Muriqi e Lazzari tra i papabili per dire addio ai capitolini.