Calciomercato Lazio, Bijol: «Il calcio è imprevedibile. Ecco cosa voglio dal mio futuro». Le parole del difensore dell’Udinese

Intervenuto ai microfoni di TV12, Jaka Bijol, accostato più volte al calciomercato Lazio, ha parlato del suo futuro all’Udinese. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Sono stati due anni incredibili qua. Purtroppo nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Ma come ho detto sono pronto, faccio di tutto per questa maglia per aiutare il mister, il capitano ed i tifosi. Al momento non sto pensando a quello che succede al di fuori dell’Udinese».