Calciomercato Lazio, dietrofront Besiktas: i turchi tornano su Durmisi

Calciomercato Lazio, il Besiktas torna alla carica per Durmisi

Il Besiktas torna alla carica per Riza Durmisi. Nei giorni scorsi sembrava che il club turco volesse virare definitivamente su Trauco abbandonando il biancoceleste. Ora invece, come riporta il Corriere dello Sport, i turchi si sarebbero fatti di nuovo sotto per il danese.

In principio la Lazio era partita da una base di 5 milioni mentre il Besiktas ne aveva messi sul piatto 1,5 visto anche l’infortunio che ne sta condizionando la preparazione. La squadra di Abdullah Avcı ora sembrerebbe aver alzato il prezzo formulando un’offerta di 2,5 milioni, di contro la Lazio ha abbassato la sua chiedendone 4. E’ possibile che con l’inserimento di alcuni bonus si possa trovare un accordo.