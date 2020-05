Düsseldorf, Pfannenstiel: «Berisha? Tratteremo con la Lazio in caso di salvezza»

Il Fortuna Düsseldorf pensa a riscattare Valon Berisha – centrocampista della Lazio – ma solo in caso di salvezza

Berisha è in Germania per riscattare sia la stagione del Fortuna Düsseldorf che la sua carriera. Il centrocampista ha fornito un prezioso contributo al club, in piena lotta salvezza, tanto da diventare il primo obiettivo di mercato. Il riscatto del cartellino, però, non è così scontato, a Radiosei le parole del ds Pfannenstiel:

«Berisha sta facendo benissimo, ha alzato il livello della squadra. Se ci dovessimo salvare la sua permanenza sarebbe l’obiettivo principale. Non vogliamo però esercitare il diritto di riscatto, la crisi ha colpito anche noi, e la Lazio nel caso ci dovrebbe venire incontro. Tra l’altro anche lui ha uno stipendio alto per i nostri standard, quindi eventualmente dovrebbe dimostrare lui stesso di voler restare facendo un sacrificio».