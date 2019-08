Calciomercato Lazio, BBC: «Nessun contatto per Cosgrove»

Calciomercato Lazio, chiusura netta per il giovane dell’Aberdeen

Non ci sarà la Lazio nel futuro di Sam Cosgrove. In questi giorni si era parlato di un possibile interesse dei biancocelesti per lo scozzese in forze all’Aberdeen. Per lui 30 presenze e 16 gol in Premiership. Classe 1996 e fisico imperante: 192 centimetri di altezza e grande abilità nel gioco aereo. È legato al club scozzese fino al 2022 e si è subito presentato bene anche in questo nuovo campionato: 9 reti in 8 gare.

Ci ha pensato però la BBC a smorzare l’entusiasmo: «L’Aberdeen, a contrario di quanto si legge in Italia, ha riferito di non aver mai avuto alcun contatto con la Lazio per Cosgrove».