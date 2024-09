Calciomercato Lazio, si DEFINISCE il futuro di Basic: salvo COLPI DI SCENA finirà proprio così! Lo SCENARIO

Calciomercato Lazio, si definisce il futuro di Toma Basic: salvo colpi di scena finirà proprio così per il giocatore croato. Le ultime

Toma Basic resta un nome in uscita dal calciomercato Lazio, ma l’accordo con l’Hajduk Spalato, club del campionato croato, non è ancora stato trovato visto l’ingaggio del giocatore troppo alto per le casse del club.

Ecco quindi che, secondo Repubblica Roma, alla fine il giocatore potrebbe anche restare. Salvo colpi di scena sarà una seconda scelta in caso di necessità da poter iscrivere alla lista per il campionato.