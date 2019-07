Calciomercato Lazio, Badelj a colloquio con Inzaghi: la situazione

Calciomercato Lazio – E’ in bilico il futuro di Milan Badelj: il croato ha discusso con Inzaghi, arrivando a stringere un patto

Col passare dei giorni la rosa biancoceleste comincia a delinearsi. A centrocampo, oltre gli “intoccabili” (Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Parolo), è stato confermato anche Danilo Cataldi. Il classe ’94 ha firmato un rinnovo quinquennale, non si muoverà da Roma. Una certezza che invece non possiede Milan Badelj: il croato ha parlato con Simone Inzaghi al termine dell’allenamento sostenuto martedì. Il mister ha così ribadito le sue gerarchie in mediana, ma pretende dal calciatore massimo impegno.

OFFERTE DI CALCIOMERCATO – Badelj ha espresso chiaramento il desiderio di andar via per giocare con più continuità, ma per ora nessuna offerta ufficiale è giunta a Formello. L’ex Fiorentina spera in un affondo del Fernabahce o del Bordeaux di Paulo Sosa, già suo tecnico alla Viola. Se alla fine però dovesse restare, come promesso ad Inzaghi, darà tutto per la causa biancoceleste.