Calciomercato Lazio, assalto Juve: vogliono anche Vecino! Giuntoli lavora al doppio colpo

Calciomercato Lazio, assalto Juve anche all’uruguaiano Vecino: Giuntoli studia il doppio colpo dai biancocelesti

La dirigenza della Juventus è già al lavoro in vista del mercato estivo. Il progetto giovani e Next Gen sarà completato con l’aggiunta di calciatori d’esperienza per il ritorno in Champions League e Giuntoli guarda con grande attenzione in casa Lazio, viste le possibili occasioni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo Bonaventura sarebbe spuntato infatti anche il nome di Vecino. L’esperto centrocampista uruguaiano sarebbe sui radar del club, oltre a Felipe Anderson per l’attacco.