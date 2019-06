Calciomercato Lazio, anche Arsenal e Everton su Izzo. Ma per Cairo è incedibile…

Armando Izzo è uno dei desideri per la difesa di Simone Inzaghi, ma il presidente del Torino Cairo, ha chiuso a una sua cessione

Il sogno proibito di Simone Inzaghi si chiama Armando Izzo. Il difensore è uno dei nomi fatti dal tecnico biancoceleste a Igli Tare per rinforzare il reparto arretrato. La Lazio ha provato nelle scorse settimane a chiedere informazioni, ma Cairo partiva da una richiesta iniziale di 30 milioni, salvo poi scendere a 25. La cifra è stata ritenuta esagerata da Lotito, che con buona pace di Inzaghi, aveva virato su altri obiettivi.

PREMIER – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Arsenal e Everton sarebbero pronti a offrire la cifra richiesta da Cairo (25 milioni), ma il presidente ha deciso in queste ore di non volersi privare del difensore italiano. Anzi, per il napoletano, è pronto un rinnovo del contratto con adeguamento dell’ingaggio. Nessuna speranza dunque per la Lazio, Armando Izzo resterà al Torino.