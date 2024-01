Calciomercato Lazio: aperti i dialoghi per due giocatori, già fatta un’offerta per uno di loro

Calciomercato Lazio: sono stati aperti i dialoghi per due giocatori italiani, per uno di loro è già stata fatta un’offerta

Per Il Messaggero, per il Calciomercato Lazio c’è la necessità d’intervenire sul mercato per prendere subito un rinforzo.

Per questo sono stati aperti i dialoghi con l’entourage di Orsolini, che era stato bocciato in estate ma di cui si è riparlato. Più concretamente con lo stesso entourage si è parlato però di Cambiaghi, attualmente in prestito l’Empoli, per cui è stata fatta un’offerta di 8 milioni di euro all’Atalanta, respinta per ora.