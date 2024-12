Calciomercato Lazio, anche il Napoli sul centrocampista: il prezzo del giocatore potrebbe alzarsi. Le ultime

Calciomercato Lazio, il centrocampista di Serie A conteso dal Napoli. Potrebbe generarsi un effetto asta

La Lazio è alla ricerca di un centrocampista per il mercato di gennaio, l’infortunio di Vecino e l’inaffidabilità di Castrovilli avrebbero spinto Claudio Lotito ed Angelo Fabiani a fare serie valutazioni in vista del calciomercato. Il nome più caldo in orbita biancoceleste sarebbe quello di Jacopo Fazzini, secondo Sky Sport la trattativa sarebbe già in fase avanzata.

Tra gli altri nomi c’è quello di Belahyane, sul centrocampista però avrebbe posato gli occhi anche il Napoli. La richiesta dell’Hellas Verona, secondo Tuttomercatoweb, si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro, ma l’eventuale presenza di più pretendenti potrebbe scatenare un effetto asta,