Calciomercato Lazio, anche il Milan su Elmas: i dettagli

La concorrenza per Elif Elmas aumenta costantemente

Eljif Elmas, talento macedone in forza al Fenerbahce, sarebbe seguito da numerosi club europei tra i quali anche Lazio, Inter, Fiorentina e recentemente il Milan. Proprio i rossoneri, secondo il Corriere dello Sport, avrebbero messo gli occhi sul classe ’99 dei Canarini gialli e sarebbero intenzionati a fare di tutto per portare la stellina in Lombardia. Il ragazzo nato a Skopje possiede una notevole rapidità di piedi e di pensiero ed è da considerare a tutti gli effetti un centrocampista moderno: la tecnica, la giusta aggressività ed un’ottima visione di gioco lo rendono completo per vestire la maglia di una big.