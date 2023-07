Calciomercato Lazio, c’è un nome in pole se salta Zielinski: ecco chi è

Calciomercato Lazio, se dovesse saltare Piotr Zielinski c’è un’unica alternativa a centrocampo: si tratta di Gedson Fernandes

Come riportato da Alfredo Pedullà, in casa Lazio c’è un nome in pole nel caso in cui dovesse saltare l’arrivo d Piotr Zielinski, primo obiettivo per la sostituzione di Milinkovic-Savic.

Si tratta di Gedson Fernandes del Besiktas per il quale Lotito ha pronta un’offerta di prestito con diritto di riscatto.