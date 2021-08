Calciomercato, concorrenza per Ahmedhodzic: due italiane su di lui

Il difensore del Malmoe Ahmedhodzic è finito nel mirino della Lazio. Ma su di lui ci sarebbero altre due squadra di Serie A

La situazione di Vavro, escluso dalla lista per Empoli, non apprezzato da Sarri e quindi molto vicino all’addio, potrebbe aprire nuovi scenari di mercato per il reparto arretrato della Lazio. Il nome caldo sembrerebbe essere quello di Ahmedhodzic.

Classe 1999, 22enne, il suo contratto con il Malmoe scadrà nel 2023. Gli svedesi chiederebbero circa 4 milioni. Insomma, una cifra non eccessiva. Come sottolineato però da Il Corriere dello Sport, bisognerebbe fare i conti con la concorrenza, rappresentata per di più da due big della Serie A, ossia Napoli e Atalanta. Dunque non resta che attendere quel che accadrà.