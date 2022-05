Acerbi ai saluti, la Lazio fissa il prezzo

Acerbi è ai saluti finali: il difensore vuole cambiare aria, la Lazio lo valuta almeno 6/7 milioni di euro. La situazione

Acerbi vicino all’addio. Dopo una stagione minata da dissapori ed errori individuali, il rapporto tra il difensore e la Lazio potrebbe essere davvero arrivato al capolinea: la società non lo ritiene più un intoccabile e potrebbe partire a fronte di un’offerta di 6/7 milioni.

Come riporta il Corriere dello Sport, in occasione della finale di Coppa Italia, l’agente avrebbe avuto un colloquio con Tare e Lotito proprio per parlare del futuro del difensore. Tempo fa si era parlato anche di un possibile interesse di Inzaghi per portarlo all’Inter, quel che è certo è che la vicenda Acerbi è da risolvere ben presto.