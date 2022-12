Calciomercato Lazio, a Sarri piace Morita: intreccio con Luis Alberto

Calciomercato Lazio, Sarri è rimasto stregato dalla duttilità e dalla qualità del giapponese Morita: tutto dipende da Luis Alberto

C’è un nome nuovo per il centrocampo della Lazio. Come riportato da gazzetta.it, Maurizio Sarri è rimasto stregato dalla duttilità del giapponese Morita, calciatore che si è messo particolarmente in luce a Qatar 2022.

Lo Sporting Lisbona, proprietario del suo cartellino, lo valuta poco meno di 10 milioni di euro. Se dovesse partire Luis Alberto, il cui futuro resta in bilico, l’indice di liquidità si sbloccherebbe permettendo a Tare di andare all’assalto dell’interessante centrocampista.