Calciomercato Juven, Emerson Palmieri è la prima scelta: la situazione

Calciomercato Juve, Emerson Palmieri è la prima scelta per rinforzare la fascia sinistra: il giocatore piaceva anche alla Lazio

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Renan Lodi e Emerson Palmieri sono i primi nomi sulla lista della Juventus per rinforzare la fascia sinistra. L’italo-brasiliano sarebbe in vantaggio per la prossima stagione, dato il suo costo decisamente più basso rispetto a quello di Lodi.

Per il Nazionale brasiliano, infatti, i Colchoneros chiederebbero almeno 25 milioni di euro. Cifra nettamente inferiore per Emerson Palmieri, che in estate tornerà al Chelsea dopo il prestito al Lione. Sul terzino campione d’Europa c’era anche la Lazio.