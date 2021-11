Calciomercato Inter: scatto per Luiz Felipe. Marotta pronto al blitz

Calciomercato Inter: scatto per Luiz Felipe. Marotta studia il possibile colpo. Il centrale è in scadenza di contratto a giugno con la Lazio

Il rinnovo di Luiz Felipe con la Lazio continua ad essere molto lontano. Il brasiliano, in scadenza di contratto nel 2022, percepisce un ingaggio da 600mila euro a stagione e per rimanere in biancoceleste chiede un aumento a 2,5 milioni a stagione.

Ed ecco che, in una tale situazione, l’Inter comincia a fiutare l’affare. Secondo Tuttosport, il difensore sarebbe un fedelissimo di Simone Inzaghi, che sarebbe felice di poterlo riabbracciare a Milano.