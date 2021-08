Correa aspetta l’Inter, ma c’è ancora distanza con la Lazio

Correa è l’obiettivo numero uno dell’Inter per completare l’attacco di Inzaghi. L’offerta dei nerazzurri e la richiesta della Lazio per l’argentino

Correa vuole solo l’Inter, ma c’è distanza ancora con la Lazio per il cartellino dell’attaccante. Ieri l’argentino è stato tenuto fuori da Sarri contro l’Empoli: la cessione sembra imminente nel rush finale del mercato.

L’Inter resta in pressing e ci saranno nuovi contatti nelle prossime ore tra le parti per cercare una quadra. Il patron laziale Lotito chiede 40 milioni di euro – scrive La Gazzetta dello Sport – mentre i nerazzurri non vanno oltre i 30 milioni: questo il budget destinato per il nuovo attaccante. Correa è balzato in pole nella griglia della dirigenza campione d’Italia, considerando anche l’infortunio al ginocchio rimediato da Thuram, nel match tra Borussia e Leverkusen.