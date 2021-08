Correa in tribuna contro l’Empoli: il Tucu spera sempre nell’Inter

Correa non va neanche in panchina nella gara di questa sera contro l’Empoli: l’argentino sempre in uscita spera ancora nell’Inter

Correa è sempre più fuori dalla Lazio: l’argentino non è stato inserito nemmeno tra i calciatori in panchina per la gara di questa sera contro L’Empoli. Un chiaro segnale di come il calciatore sia sempre più fuori dal club biancoceleste.

Correa infatti spera ancora nel trasferimento all’Inter in questi ultimi giorni di mercato. Il club di Lotito cercherà di trovare un’intesa coi nerazzurri sulla base di 35 milione di euro per dare il via libera al trasferimento di un giocatore ormai lontano, con la testa e con le gambe, da Formello.