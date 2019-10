Federico Marchetti visionato da due squadre di B

Federico Marchetti, ex portiere laziale attualmente al Genoa, sta vivendo un periodo molto difficile da quando Ionuț Radu gli ha soffiato il posto da titolare. Come sottolinea Seriebnews.com, il classe ’83 di Bassano del Grappa sarebbe entrato nel mirino di Salernitana ed Empoli. I granata avrebbero pensato a lui per innalzare il livello d’esperienza e provare a raggiungere così la promozione in Serie A.