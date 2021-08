Sirene inglesi per Correa: l’Everton prova il sorpasso sull’Inter

Sirene dalla Premier per Correa. Sul giocatore c’è anche l’Everton, anche se il Tucu preferirebbe la soluzione nerazzurra

Sulle tracce di Correa c’è anche l’Everton. Il Tucu è il sogno di Inzaghi, ma l’Inter non si è ancora fatta avanti, nonostante le necessità di Lotito di vendere.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli inglesi sono pronti ad investire sul mercato e ad attuare il sorpasso nella concorrenza per il giocatore. Correa preferirebbe la soluzione nerazzurra, ma il corteggiamento dell’Everton non può essere eluso fino all’infinito.