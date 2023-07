Calciomercato, Cavani lascia l’Europa e approda in Argentina: ha firmato per il Boca

Cavani, l’ex attaccante di Psg e Napoli lascia dopo 17 anni l’Europa e approda in Argentina dove lo attende il Boca Juniors

Dopo 17 anni in giro per l’Europa a suon di gol, Edinson Cavani approda in Argentina e diventa un nuovo giocatore del Boca Juniors. A riportare la notizia è il club argentino, spiegando che l’ex Napoli ha rescisso con il Valencia ed è pronto a far esplodere di gioia la Bombonera.