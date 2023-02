Calciomercato Lazio: Romero potrebbe andare via a zero. Clamorosa svolta nel futuro del giovane attaccante biancoceleste

Luka Romero, in piena bega contratto. C’è l’accordo con lui, balla sempre il pagamento dell’operazione al manager Ramadani, non è ancora chiuso. Il patto prevedeva il riconoscimento di una commissione di 5 milioni appena il ragazzo sarebbe diventato maggiorenne (lo è da novembre) e avrebbe firmato il rinnovo. Lotito, nonostante i patti, cerca uno sconto. Il rinnovo era sul filo nei giorni scorsi, l’incertezza sarebbe cresciuta dopo un contatto recente.

Svolta inaspettata per il calciomercato Lazio. C’è il rischio che l’affare salti. Sarebbe clamoroso. Romero è in scadenza a giugno, è già libero di accordarsi con altre società. Finora sia Ramadani che la famiglia del giocatore hanno considerato primaria la firma con la Lazio. Se non ci saranno più le condizioni per chiudere si guarderanno attorno. Lo scrive il Corriere dello Sport.