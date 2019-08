Caicedo, tutto fermo per il rinnovo: la situazione

Caicedo, nodo sul rinnovo: la Lazio si cautela e cerca un nuovo attaccante

Futuro tutto da scrivere per Felipe Caicedo. L’attaccante, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, tiene sulle spine la Lazio in campo e sul mercato. E’ ancora incerto il suo recupero per Marassi, contro la Sampdoria, così come il suo futuro in biancoceleste. Inzaghi lo vuole tenere e allo stesso tempo per cautelarsi ha chiesto alla società un altro centravanti (QUI i nomi).

RINNOVO – Non è stato ancora trovato l’accordo per il prolungamento. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2020, la Lazio non vuole perderlo a parametro zero. Per tale ragione sono iniziate le trattative con gli agenti del Panterone: l’ecuadoriano chiede un biennale da 2,5 milioni, la Lazio si è spinta a 2 milioni più bonus. Le parti restano distanti, di non molto. A gennaio, il giocatore è libero di accordarsi con un altro club, Lotito e Tare vogliono risolvere il nodo rinnovo nei prossimi mesi. Per il momento non sono arrivate proposte vantaggiose per l’attaccante e la Lazio ma da qui a fine mercato tutto può succedere.