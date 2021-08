Caicedo o Muriqi, il vice Immobile diventa un rebus

Alle spalle di Immobile c’è solo un posto: ma chi resterà alla Lazio tra Caicedo e Muriqi? Ecco la situazione

Solo due punte centrali. Questo è stato il mantra di Maurizio Sarri, fin dalla sua prima conferenza stampa, quella di presentazione. La realtà però, quantomeno al momento, è un’altra. Infatti, alle spalle di Immobile, in casa Lazio scalpitano sia Caicedo che Muriqi, Chi sarà il prescelto per il ruolo di vice del bomber di Torre Annunziata?

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, uno dei due potrebbe esser sacrificato, anche per far spazio a qualche acquisto dell’ultimo minuto. Il club starebbe lavorando da tempo per trovare una sistemazione all’ecuadoriano. Va detto però che a in realtà l’allenatore non avrebbe mai palesato una scelta netta e chiara in favore del kosovaro. Insomma, è questo uno dei tanti rebus da risolvere.