Lazio, Caicedo tra i migliori dei subentrati: i numeri

Caicedo è il miglior attaccante non titolare, dopo Muriel. Ecco i numeri della Pantera con la maglia della Lazio

In questa stagione, la Lazio ha abbattuto anche il clichè della ‘coperta corta’. Spesso, gli assi vincenti sono stati proprio quelli calati dalla panchina: Inzaghi quasi mai ha sbagliato le sostituzioni. Soprattutto quando ad entrare in campo era Caicedo. L’attaccante ecuadoriano, infatti, con 8 reti in 867 minuti, 21 presenze e la media di un gol ogni 108 minuti, si è rivelato l’arma più preziosa.

Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore è il secondo miglior attaccante non titolare della Serie A dietro solo a Muriel. Numeri importantissimi, soprattutto in vista dell’eventuale ripresa di campionato che si giocherebbe ogni tre giorni.