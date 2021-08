Caicedo e non solo: quanti sono i giocatori in bilico?

Felipe Caicedo, ma non solo: tanti i giocatori in bilico in casa Lazio. Ma quale sarà il loro destino? La situazione

In bilico o addirittura esuberi. Sono tanti i giocatori in casa Lazio il cui futuro è tutto da decidere, stabilire, capire e decifrare. Il principale, come evidenziato da Il Corriere dello Sport, sarebbe Felipe Caicedo. Per l’ecuadoriano il discorso è davvero complicato. Su di lui ci sarebbero l’interesse dell’Inter, ma anche del Fenerbahce, ma nulla di concreto al momento. Sarri vorrebbe solo un’alternativa a Immobile e Muriqi sarebbe il prescelto. Probabile quindi la cessione del Panterone.

Gli altri nomi sarebbe quello di Jony, Vavro, André Anderson e Adamonis. I primi due, che non avrebbero convinto il mister, potrebbero tornare in Spagna, con la formula del prestito. Il terzo potrebbe finire al Venezia, insieme a Kiyine e a Maistro. L’estremo difensore sarebbe finito nel mirino del Cosenza Chi invece può essere già considerato è chi non è presente a Marienfeld. Durmisi avrebbe offerte dalla Danimarca e dalla Serie B spagnola. Adekanye potrebbe tornare in Olanda. Occhi anche su Gondo, vicino al Como, e Casasola, a un passo dal Frosinone. Una soluzione però andrebbe trovata anche per Jordan Lukaku, Dziczek, Cicirelli, Palombi e Cristiano Lombardi.