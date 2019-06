Caicedo, Cina ed Emirati sul biancoceleste

Caicedo, l’ecuadoriano potrebbe lasciare la Capitale in estate

Potrebbe essere stato, questo, l’ultimo anno di Felipe Caicedo con l’aquila sul petto. Come riporta l’edizione odierna di La Repubblica infatti l’ecuadoriano avrebbe voglia di giocare con continuità e nella Lazio vive dietro Ciro Immobile.

Caicedo ha disputato quest’anno un’ottima stagione condita da 9 reti, per questo motivo mister Inzaghi che è un suo grande estimatore vorrebbe trattenerlo come ha fatto lo scorso anno. Lui ha però voglia di giocare e quindi potrebbe accettare una delle offerte provenienti da Cina ed Emirati Arabi. Contratto in scadenza nel 2020 che sembra molto lontano dall’essere rinnovato.