Cahill: «Sarri? Tecnico PARTICOLARE. Mi ha fatto IMPAZZIRE, vi spiego perché». Le parole dell’ex difensore del Chelsea

Intervenuto ad Obi One, podcast del suo ex compagno di squadra John Obi Mikel, Gary Cahill ha così parlato del periodo al Chelsea sotto la guida dell’ex Lazio Maurizio Sarri:

PAROLE – «Era un tecnico molto superstizioso, molto particolare. Eravamo soliti provare un’azione a centrocampo, passare il pallone a uno dei difensori centrali, metterci sopra un piede e tu dovevi semplicemente girarlo in diagonale, come alla ripresa di una partita. Ma ci lavoravi ogni venerdì con i giocatori reduci dalle nazionali al completo. Ci vuole solo una sessione, non è vero? Se siamo io e te, e tu devi mettere il piede sulla palla, e io devo girarla in diagonale, è tutto quello di cui abbiamo bisogno, una sessione.

Ogni venerdì o ogni giorno prima di una partita, lui faceva fare questo esercizio. Mi ha fatto impazzire. Pensavo, va bene le prime settimane quando è appena arrivato, ma dopo qualche mese… Cosa sta succedendo qui? Dobbiamo farlo di nuovo? Sarriball? Ci ho giocato e ancora non so cosa sia! Ma lui non mi ha fatto giocare molto».