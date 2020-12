Cagni: «Inzaghi, il ciclo è finito. Ma può iniziarne un altro»

Gigi Cagni, ex allenatore, parla di Simone Inzaghi e del suo ciclo sulla panchina della Lazio: le sue parole

Gigi Cagni, ex allenatore di varie big, ha parlato ai microfoni di Radiosei. Le sue parole su Inzaghi e sul possibile rinnovo con la Lazio.

«La sensazione vista la mia esperienza da tecnico è che il ciclo di Inzaghi sia finito, ma non è detto che non possa iniziare un nuovo ciclo con lui. Quello che non è giustificabile è che ci siano cali di tensione ed approcci sbagliati quando la posta in palio è così elevata. Tare? Tra i migliori Ds, ma deve accettare le critiche».