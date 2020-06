Cagni: «Atalanta-Lazio sarà un match carico di agonismo»

Gigi Cagni ai microfoni di TMW Radio ha parlato del match tra Atalanta e Lazio. Secondo l’ex allenatore del Brescia sarà match vero

L’ex allenatore tra le altre del Brescia, Gigi Cagni, ai microfoni di TMW Radio ha parlato dell’incontro di domani sera tra Atalanta e Lazio.

Ecco le sue parole: «Sarà una partita vera. L’Atalanta è micidiale, è una macchina da guerra. Non sappiamo com’è la Lazio. Era in grande crescita, oggi dobbiamo capire come ha recuperato. L’Atalanta ha un vantaggio, quello di aver giocato già una partita. Simone Inzaghi è bravissimo nel leggere le partite. Ora deve dimostrarle in una grande squadra».

Gianlorenzo Di Pinto